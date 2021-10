João Donato e Jards Macalé lançam single em parceria inédita

CB Correio Braziliense

Música faz referência a um tipo de transporte peculiar em Cuba - (crédito: Material de Divulgação)

Single do álbum Síntese do lance, a faixa Côco táxi uniu Jards Macalé e João Donato em uma parceria até então inédita. Lançada no início deste mês, a canção está disponível nas plataformas digitais e integra o álbum que tem lançamento marcado para dia 15 de outubro.

Donato revela que se divertiu com os versos criados por Macalé para a música. “Ri com vontade quando recebi ‘é nesse balanço doido que eu fico solto’. Macalé é um poeta espirituoso”, diz o compositor no material de divulgação.

O Côco Táxi é um meio de transporte inusitado e muito popular entre os turistas que visitam Havana (Cuba). Consiste em um triciclo com um teto em forma de um côco gigante. A engenhoca é bem conhecida da dupla, que já experimentou esse tipo de transporte durante viagens à capital cubana. O acento no coco da letra é uma licença poética que a dupla se concedeu, um pequeno afronte às novas regras ortográficas que suprimiram o circunflexo dessa palavra.

Síntese do lance reúne dez composições inéditas, gravadas com produção musical orquestrada por Marlon Sette, autor dos arranjos de metais, ao lado de Pepê Monnerat e Sylvio Fraga, sócios da gravadora Rocinante.