Esposa de Tony Bennett revela que cantor não sabe que tem Alzheimer

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação )

Durante uma entrevista para o programa 60 minutes, da CBS News, Susan Benedetto , Esposa de Tony Bennett , revelou que o músico não sabe que foi diagnosticado com mal de Alzheimer, uma doença que afeta diretamente a memória.

"Ele me reconhece, ainda bem, seus filhos, você sabe que nós somos abençoados de diversas formas. Ele é muito doce", disse Susan ao jornalista Anderson Cooper . "Ele não sabe que tem (Alzheimer)", acrescentou a esposa do músico.

No programa, ele se apresentou relembrando cada palavra e nota da canção sem partituras ou letras na frente dele: "Tony gosta de dizer que seu negócio é fazer as pessoas se sentirem bem," comentou Susan.

Ainda na entrevita, a Dra. Gaytari Devi, quem diagnosticou o músico com a doença, explicou: "[Ele] sabe que é Tony Bennett e sabe como se comportar como Tony Bennett. Essa é uma área do cérebro que é uma parte inatamente conectada do cérebro dele."

Na última sexta-feira (01/10), o cantor Tony Bennett e Lady Gaga lançaram mais um álbum de duetos. Intitulado Love for sale , o disco tem oito canções entoadas pela dupla, além de quatro solos.

Lady Gaga também concedeu entrevista ao programa americano 60 Minutes e revelando um momento emocionante. Tudo aconteceu durante um show em agosto, no Radio City Music Hal l, em Nova York, quando Tony Bennett, que convive com Alzheimer, chamou a cantora pelo nome.

"Aquela foi a primeira vez que Tony disse meu nome em muito tempo. Tive que me segurar porque tínhamos um show com ingressos esgotados e eu tenho um trabalho a fazer. Mas, quando eu entrei no palco, e ele disse 'É a Lady Gaga', meu amigo me reconheceu e foi muito especial"', contou a artista.