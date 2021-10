Nova sensação do K-Pop, Aespa lança primeiro EP e mistura música com realidade virtual

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação/SM Entertainment)

Um grupo musical que existe no mundo real e no virtual. Quatro integrantes de carne e osso, mas com versões em desenho animado que vivem em um universo paralelo onde enfrentam uma cobra gigante, a Black Mamba. O que pode parecer um enredo de filme de sci-fi ou de um jogo de vídeo game é na verdade o conceito de uma girlband de K-Pop, o aespa.

O grupo é formado por quatro garotas: Karina, Winter, Giselle e Ningning. Elas foram lançadas pela SM Entertainment há menos de um ano, e já se tornaram um dos principais nomes da nova geração do K-Pop. Nesta terça-feira (5/10), elas causaram frisson nas redes sociais ao lançarem o primeiro EP, Savage. O disco vendeu mais de 140 mil cópias apenas no primeiro dia, de acordo com o Hanteo, uma parada musical da Coreia do Sul.

"Eu não esperava que receberíamos tanta atenção porque é nosso primeiro álbum. Muito obrigada pelo amor", comentou Karina, a rapper do grupo, durante coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul. "Estou feliz que recebemos tanto interesse, mesmo sendo novatas que não debutaram há tanto tempo. Eu acho que as pessoas escutam nossas músicas e assistem nossas performances porque estão curiosas sobre o metaverse e os avatares, já que é algo inédito", completou Winter.

Integrantes do aespa aparecem nos clipes em versões reais e virtuais (foto: SM Entertainment)

O conceito futurista do grupo é realmente um destaque. Savage é o terceiro single e clipe do grupo, após Black Mamba e Next Level, e completa uma trilogia audiovisual com narrativa contínua na qual vemos as quatro garotas enfrentando uma espécie de vírus de computador. Nos vídeos, elas aparecem tanto em versões reais quanto em digitais, os avatares.

“Nós usamos o gênero metaverse, com aplicação de gráficos computadorizados e equipamentos específicos, que permitem com que a audiência tenha uma experiência imersiva na história", disse Karina sobre o vídeo.