Bailarina plus size vence processo após ataques gordofóbicos de humorista

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução / Redes sociais )

A bailarina plus size Thais Carla venceu o processo judicial aberto após receber série de ataques gordofóbicos incitados e iniciados pelo humorista Léo Lins, do programa “The Noite”, do SBT. O resultado da ação foi publicado na última segunda-feira (4/10).

Os comentários surgiram por conta de um vídeo em que a bailarina fala sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas gordas ao utilizar poltronas de avião. O humorista terá que pagar uma indenização de R$ 5 mil sem direito a recurso.

Na decisão, os juízes Francinaldo Santos Palmeira e Carolina Almeida da Cunha Guedes, da 4ª Vara Cível do Sistemas de Juizados Especiais, da Comarca de Salvador, concluíram que as declarações do humorista foram ofensivas e incitaram outras pessoas a atacarem a dançarina.

“O réu exalou inequívoca gordofobia, inclusive encorajando que as pessoas inscritas nas suas redes sociais publicassem mensagens igualmente ofensivas contra ela [...] É dever estatal proteger as minorias. Dessa maneira, não é tolerável o discurso de ódio ou quaisquer atividades nocivas à Dignidade do Outro. Liberdade de expressão não é um salvo-conduto para humilhar, expor à execração pública”,

Segundo os magistrados, Léo, que já é conhecido por promover uma série de piadas contra minorias, além de ter utilizado a imagem de Thais sem autorização, tirou nítido proveito econômico da situação.

Em seu perfil no Instagram, Thais Carla comemorou a decisão e deixou um recado para os seguidores: “E, agora, vocês já sabem: lutem pelos direitos de vocês! Espero que essa ação sirva para inspirar muitas outras pessoas. Ninguém pode nos ofender livremente e achar que 'tudo bem'. Fiz isso não só por mim, mas por todas pessoas gordas que sofrem ataques. Não merecemos viver isso caladas”.