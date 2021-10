Mariana de Moraes grava álbum com músicas do avô, Vinicius de Moraes

CB Correio Braziliense

(crédito: Mariana de Moraes/Acervo pessoal)

A neta do músico e compositor Vinicius de Moraes, a atriz e cantora Mariana de Moraes, prepara um disco com músicas do avô provisoriamente intitulado Vinicius de Mariana de Moraes. Esse é o primeiro trabalho da artista composto somente por músicas de Vinicius.

Previsto para ser lançado em 2022, o álbum começou a ser gravado este mês, no Rio de Janeiro. Contando com produção executiva de Guto Ruocco, o disco tem produção musical de Guto Wirtti, arranjos de João Donato (em cinco músicas do disco) e parcerias com o pianista Zé Manoel e com o baterista e percussionista Robertinho Silva.

Composta por canções como Onde anda você?, o repertório abrange parcerias de Vinicius de Moraes com Antonio Carlos Jobim (1927–1994), Baden Powell (1937–2000), Carlos Lyra, Chico Buarque, Edu Lobo e Pixinguinha (1897–1973) em seleção feita por Mariana de Moraes com Guto Wirtti e Leo Pereda.

Vinicius de Mariana de Moraes será o mais recente trabalho da artista desde o single Cada dia é tudo novo pra mim, divulgado no início de setembro. O álbum terá lançamento pelo Selo Sesc.