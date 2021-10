TraÃ§os humanistas

J » José Carlos Vieira

O argentino Ricardo Liniers faz parte da linhagem humanista de ilustradores latino-americanos, como Quino e Mordillo. Com traços leves, ganhou fama ao divulgar a tirinha Macanudo nos principais jornais da região. Ele acaba de lançar o 16º livro de quadrinhos, Flores selvagens, em que conta a história de três pequenas irmãs, Matilda, Clementina e Emma, que estão perdidas na floresta de uma ilha misteriosa.

Com traços leves, a narrativa beira ao fantástico, com gorilas em miniatura e até dragões furiosos, tudo permeado por flores selvagens e pensamentos criativos, como “a floresta faz a gente sentir coisas que não entende”. “Assim que tirei uma foto das minhas três filhas olhando para a floresta, em Yucatán, no México, comecei a pensar nesse livro”, destaca, na apresentação, o quadrinista, nascido em Buenos Aires. Premiado com Eisner, o Oscar das HQs, em 2018, Liniers vive com a família em Vermont, nos Estados Unidos.

Flores selvagens

De Ricardo Liniers. Tradução de Fabrício Valério. VR Editora. Número de páginas 36.