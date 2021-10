CB Correio Braziliense

Diferenças

Somos diferentes, meu amigo,

porém, iguais.

Somos todas as gentes,

porém, únicos.

Somos todos os recomeços,

porém, incertezas.

Somos todas as estrelas,

porém, essência.

Somos todas as lágrimas,

porém, verdade.

Somos iguais, meu amigo,

porém, diferentes!

Nér Cabrera Lopez