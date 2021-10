Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (7/10)

OQ Oscar Quiroga

Ação e despreocupação



Data estelar: Sol e Marte em conjunção, Vênus ingressa em Sagitário; Lua Vazia até 11h23, horário de Brasília



Tudo em ti se prepara para a ação, pois, é no campo de batalha prático que tudo se resolve ou se complica. Em algum momento tua alma precisa sair dos pensamentos e emoções que circulam como um turbilhão invisível, e entrar em ação, sem importar que esse movimento crie, ou não, resultados positivos de imediato, agindo apenas como uma válvula de escape para evitar a congestão. Depois de iniciar a ação, terás oportunidade de fazer as retificações pertinentes. Porém, cuida para não iniciares nem finalizares ação nenhuma durante a Lua Vazia, porque esses são períodos de exceção, durante os quais, para evitar complicações desnecessárias, precisas te munir de muito bom humor e praticar a ciência da despreocupação, mesmo que o mundo esteja caindo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enxergar futuros promissores é um alívio, nutre alma e corpo para continuar em frente. Essas visões hão de ser aproximadas da realidade concreta o quanto antes, para que o regozijo delas não se transforme em decepção.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Trate com atenção e carinho os perrengues que surgirem, porque se a sua atitude for de enfado e mau humor, com certeza tudo se complicará. Por uma vez na vida, encare as dificuldades com leveza e alegria.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cobranças sempre haverá, porque as pessoas apreciam o esporte de reclamar. Porém, de vez em quando há cobranças que merecem a atenção, porque chegam a você para fazer com que sua alma acorde e perceba tudo melhor.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Busque pessoas que tenham necessidade das coisas que você fala, dos seus gestos e da sua simpatia. As pessoas que não sabem acolher bem você são as que você precisa começar a colocar a uma distância segura. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça uso da sensibilidade para decidir se vai em frente e aposta, ou se fica na retranca aguardando por um momento melhor. A dica é seguir as orientações da alegria, porque agora há mais para celebrar do que penar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o necessário para que os ambientes pelos quais você transita a maior parte do tempo sejam lindos, agradáveis e proporcionem conforto. Intervenha nesses ambientes com suas mãos, para criar o efeito desejado. Em frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas interessantes acontecem bem próximas a você, mas como estão misturadas com as coisas da rotina, muito provavelmente você não tenha olhos atentos para elas. Seria interessante perceber o que é despercebido.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há assuntos que equilibram o desgaste que acontece com você, portanto, não daria para perder tempo em queixas enquanto há coisas acontecendo que acenam com a boa sorte. Tudo tem seu tempo e seu lugar, não é?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que acontece há de fazer você refletir com mais transparência e honestidade sobre seu papel nos acontecimentos. É importante você assumir e aceitar esse papel antes de criticar o dos outros.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se quando você está à sós com sua alma você consegue imaginar situações de rara beleza, então lhe cabe começar a buscar companhia para expressar essa imaginação, e a tornar real ao ser compartilhada.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há pessoas que se apresentam com muita simpatia, mas que depois você descobre que era tudo fingimento. Há pessoas que não se desgastam fingindo, não parecem muito simpáticas, mas são cumpridoras da palavra que empenham.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A sorte pode muito bem circular próxima a você, mas, talvez você não a perceba, nem muito menos a aproveite, porque a sorte só pode ser encontrada por quem tomar algum tipo de atitude prática e atrevida. Aí sim.