Mulher pede DNA para saber se é irmã de Natália do Vale

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/RedeTV!)

Dagmar Mota Viana estrou na Justiça pedindo um teste de DNA para saber se é irmã da atriz Natália do Vale. De acordo com as informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A tarde é sua, da RedeTV!, em reportagem exibida nesta quinta-feira (6/10), Dagmar descobriu há seis anos que, uma irmã dada como morta logo após ter nascido de parto normal em um hospital público, está viva.

A mulher acredita que essa irmã seja a atriz Natália do Vale. Inclusive, a veterana e dos dez irmãos decidiram entrar com uma ação judicial para confirmar o parentesco com a famosa global.



Segundo o jornalista, Dagmar soube de uma amiga da mãe, que acompanhou o drama há quase sete décadas. Ela revelou para a matriarca que o bebê não tinha morrido como foi contado naquela época e, sim, dado para adoção a um casal.



Essa mulher ainda confessou que sabia para qual família a menina tinha sido entregue e por isso tinha certeza de que se tratava da artista consagrada. A família Viana suspeita que a criança teria sido vendida e não dada para adoção há 68 anos atrás.



“Nós todos da família queremos tirar essa dúvida. A minha avó já faleceu e nós queremos só saber a verdade. Não queremos nada financeiro. Só queremos saber se ela faz parte da nossa vida”, contou Adriana Barreto Viana, filha de Dagmar.