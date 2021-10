Luciana Cardoso compartilha bastidores do programa de Faustão na Band

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Luciana Cardoso e equipe de produção de Faustão na Band - (crédito: Reprodução/Instagram)

A esposa de Fausto Silva , Luciana Cardoso , compartilhou um pouco dos bastidores do novo programa do apresentador na Band . "Está chegando! Tudo feito com muito amor por essa equipe nota 1000", escreveu ela, em postagem feita em seu perfil no Instagram.



Nas imagens compartilhadas por Luciana , ela está reunida com a equipe responsável pela atração. Nos comentários, anônimos e famosos elogiaram e disseram estar animados para ver o novo projeto.

"Que lindos! Vai ser um grande hit", escreveu Luiza Possi. "Emocionante fazer parte disso!", disse Julia Gama , que foi contratada para trabalhar na produção.

"Que equipe linda. Que seja um ciclo muito especial. Muito sucesso", comentou Lucy Ramos. Ticiane Pinheiro e Adriane Galisteu, da Record TV, e Angélica, da Globo, também elogiaram a publicação.

Veja, abaixo:



Durante o anúncio do programa, na última semana, Faustão foi vetado de participar por questões contratuais.

Luciana , contudo, fez questão de mandar um recado: "O palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. É onde o jovem talento, que apresenta o seu trabalho, tem certeza que chegou lá".

Apesar de estar confirmado para 2022, ainda não se sabe a data exata de estreia, que acontecerá em janeiro.