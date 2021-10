Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (9/10)

OQ Oscar Quiroga

Continuamos tentando



Data estelar: Sol, Mercúrio e Marte em conjunção; Lua Vazia até 12h25 horário de Brasília, quando ingressa em Sagitário.



Que a Graça seja contigo e te inspire para que resolvas todos teus perrengues com sabedoria e êxito! Vigia o teor dos teus pensamentos enquanto a Lua estiver Vazia, evitando estacionar em ressentimentos ou argumentações agressivas que acontecem em tua própria mente, porque, a não ser que pretendas mesmo te enredar em brigas e discussões ao longo do final de semana, te sugiro refletir e avaliar tudo com mais imparcialidade. Sabedoria e imparcialidade, se nossa humanidade se dedicasse a treinar essas virtudes todos os dias, te garanto, nossa civilização seria infinitamente melhor, e ninguém perderia tempo, vitalidade e recursos materiais discutindo sexo dos anjos. Enquanto nada for assim, continuamos tentando.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A tensão nos relacionamentos mais significativos de sua vida não é algo que deva ser tratado superficialmente. Essa é uma situação que condensa milhares de pontas soltas que foram ficando para trás sem solução.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São tantos detalhes surgindo ao mesmo tempo que a alma fica atordoada pelos acontecimentos. Não se preocupe, porque, por enquanto, não é necessário tomar decisões definitivas, apenas temporárias para ajustar depois.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando há alegria em todas as atitudes que você toma, é possível errar, mas ao mesmo tempo isso não cria consequências desagradáveis. A alegria funciona como um escudo protetor, que alivia perrengues e aumenta os acertos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo entre as pessoas que se amam acontecem atritos e, de vez em quando, soam as trompas da guerra. Isso acontece e não há de se dar importância exagerada ao acontecimento, porque serve para aparar arestas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De vez em quando um atrito, um conflito, tudo bem, faz parte da vida humana. Porém, se de alguma forma o atrito se torna parte da rotina, então você dá início a ciclos de desgaste que, com certeza, fazem mal a você.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para aproveitar este momento auspicioso, sua alma precisa colocar a boa vontade em prática, e fazer sua parte, isto é, afirmar seus interesses e os fazer valer na mesa de quaisquer negociações em andamento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas não se convença de que com qualquer uma delas você poderia dar um fim definitivo ao que atazana sua alma. Tudo irá requerer muito mais dedicação ainda para isso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você pode não encontrar a chance de expressar com clareza seus sentimentos, e isso requer cuidado de sua parte, para não criar ressentimentos. Protele a expressão do que você sente, mas não deixe de expressar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas que concordam com você não são necessariamente mais amigas de você do que as que discordam. Em muitos casos, é através das discordâncias que você encontra a chance de retificar seus atos e palavras.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Avançar no caminho é algo importante, porém, para isso acontecer não é suficiente dar seu melhor e impor sua força. Para avançar no caminho é imprescindível que sua alma tenha em mente os objetivos com clareza.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é possível se fazer entender, pois, em alguns casos, como agora, suas afirmações contêm verdades que, muito provavelmente, não querem ser compreendidas, quanto menos ouvidas. Por isso, aguarde resistência.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há momentos da vida que só podem ser decifrados quando você se dedica a os viver, sem necessidade de decifrar absolutamente nada. Enquanto tudo acontece, não dá para saber direito se é bom ou péssimo. Em frente.