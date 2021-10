A semana em Nos tempos do imperador: Pilar é atingida por um tiro

CB Correio Braziliense

O jeito espevitado e pra frente da médica Pilar ( Gabriela Medvedovski) pode custar-lhe a vida em Nos tempos do imperador. Nesta semana, ela sofrerá um atentado e será atingida por um tiro disparado por Borges (Danilo Dal Farra).

A médica será socorrida pelo ex-namorado Samuel (Michel Gomes), que a leva para o hospital, onde ela é operada às pressas.

Enquanto isso, a irmã de Pilar, Dolores (Daphne Bozarski) tem um mau pressentimento e, quando fica sabendo do atentado, fica bastante assustada. Mas Tonico (Alexandre Nero) não permite que ela vá ao hospital. Quem acaba consolando Dolores é Nélio (João Pedro Zappa).

Quando a cirurgia de Pilar acaba, Samuel não resiste e se declara para a moça, que ainda está descordada. Ele sai do hospital e resolve terminar o noivado com Zayla (Hesliane Vieira), dizendo ainda amar Pilar.

Com Pilar acordada, Samuel volta a se declarar e conta que terminou o relacionamento com Zayla. Os pombinhos, então, reatam o romance.

Segunda-feira

Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado pelo povo. Cândida desconfia do comportamento de Samuel e Zayla. Pedro decide expulsar Christie do Brasil e romper as relações do país com a Inglaterra. Zayla ameaça Guebo. Luísa aconselha Samuel a não desistir do amor de sua vida. Dolores procura Pilar como médica e afirma que jamais a perdoará como irmã. Isabel e Leopoldina discutem com Teresa sobre Augusto e Gastão. Vitória vibra ao encontrar as múmias no terreno de Lota. Leopoldina garante a Luísa que não se casará. Tonico arma para aproximar Nino de Celestina. Leopoldina confessa que sempre soube da ligação entre Luísa e Pedro.

Terça-feira

Leopoldina exige que Luísa convença Pedro a desistir de casá-la. Dumas, Gastão e Augusto chegam à casa de Luísa. Nicolau alerta Celestina sobre Nino. Lupita garante a Batista que descobriu como se livrar de Lota. Tonico humilha Dolores. Dumas revela a Teresa, Pedro e Luísa que tanto Gastão quanto Augusto acreditam que desposarão Isabel. Leopoldina faz insinuações sobre Luísa para Isabel. Guebo conta a Samuel que beijou Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elogia Dolores. O bando de Jamil e Guebo rouba Borges. Pilar é atingida por um tiro de Borges.

Quarta-feira

Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dolores tem um mau pressentimento. Teresa insinua a Pedro sobre Dumas e Luísa. A Madre avisa a Samuel sobre o estado de Pilar, e Guebo conforta o amigo. Tonico impede Dolores de visitar Pilar no hospital. Zayla questiona Samuel sobre seus sentimentos por Pilar. Lota afirma que só abrirá mão das múmias caso se torne baronesa. A cirurgia de Pilar termina, e Samuel se declara para a moça. Madame Lambert se preocupa com Zayla. Pedro, Teresa, Luísa e Dumas explicam a Gastão e Augusto que aquele que não se casar com Isabel poderá se unir a Leopoldina. Samuel confessa a Zayla que ama Pilar.

Quinta-feira

Zayla se desespera, e Samuel afirma que não pode mais casar com a moça. Para agradar Teresa, Pedro aceita conceder o título de baronesa a Lota em troca das múmias. Luísa garante que Isabel escolherá Gastão. Enfurecida, Zayla jura que Samuel e Pilar não ficarão juntos. Quinzinho e Lupita preparam seu plano para se livrar de Lota. Tonico provoca Samuel e Luísa afirma ao amigo que é melhor esquecer o passado. Celestina deixa escapar uma informação para Nino. Nélio conforta Dolores e diz que Pilar está fora de perigo. Pedro apresenta a cidade a Gastão e Augusto. Dumas flagra Luísa, que saía para encontrar Pedro. Pilar desperta e Samuel se declara para a amada.

Sexta-feira

Samuel e Pilar reatam seu romance. Pedro se irrita ao deduzir que Luísa não irá a seu encontro. Pilar se surpreende quando Samuel afirma que foi Borges quem atirou contra ela. Teresa ouve quando Pedro e Luísa discutem por conta de Dumas. Nino consegue se aproximar ainda mais de Celestina, e Tonico o elogia. Nélio se incomoda com a presença de Bernardinho no gabinete de Tonico. Disfarçado, Quinzinho se apresenta como professor de Lota. Vitória cuida de Prisca e Hilário. Zayla provoca Pilar. Lota se interessa por Quinzinho, e Lupita arma para a baronesa. Tonico interpela Justina sobre Jorge.

Sábado

Justina alerta Samuel, e Luísa se preocupa com a vida do amigo. Pedro anuncia que Isabel escolherá seu esposo. Tonico ironiza Pedro. Batista e Lupita comemoram o sucesso do plano contra Lota. Isabel e Leopoldina conhecem Gastão e Augusto. Pilar recebe alta do hospital e todos comemoram. Zayla afirma a Guebo que está esquecendo Samuel, e o beija. Dumas insinua a Luísa que Pedro tem ciúmes dela. Leopoldina provoca Isabel, Gastão e Augusto e aceita dançar com Bernardinho. Lupita aconselha Nélio a investir em Dolores. Isabel se encanta com Gastão, e Teresa não gosta. Zayla ouve quando Olu comenta com Cândida sobre a carta de alforria falsa de Samuel.