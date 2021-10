Livro infantil de finalista do Jabuti ensina sobre expressões populares

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A vaca foi pro brejo é o primeiro projeto em parceria de Adriana Fernandes e Daniel Kondo. A dupla aborda expressões populares da língua portuguesa e influencia as crianças a se interessarem e descobrirem o sentido das palavras. “Tirar o cavalinho da chuva”, “engolir sapo”, “deu zebra” e “acertar na mosca” são algumas das expressões abordadas no livro, que vêm sempre dispostas em páginas duplas e acompanhadas de cores vibrantes, que auxiliam na imersão da obra.

Adriana é carioca, arquiteta e designer. Ilustrou e publicou as obras O estranho caso da massinha Fedorenta e A poesia das coisas. Nascido em Passo Fundo, Daniel Kondo é finalista do prêmio Jabuti e um dos mais premiados autores infantis do país. Publicou Tchibum!, Monstros do cinema e A mancha, em parceria com Guilherme Gontijo Flores.

A vaca foi pro brejo é uma obra que atiça a curiosidade do leitor e destrincha expressões utilizadas rotineiramente na língua portuguesa e que não são comumente questionadas. Os autores ajudam a explorar esse tema de forma divertida e sem complicações.

A vaca foi pro brejo

De Adriana Fernandes e Daniel Kondo. VR Editora, 48 páginas, R$50,26. Disponível no link da editora.