Novo Superman, filho de Clark Kent assumirá ser bissexual, revela DC Comics

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/DC Comics)

O Superman atual, Jon Kent , filho de Clark Kent , vai assumir ser bissexual na HQ Superman: Son of Kal-El #5 , quinto volume da série que mostra a vida do herói de 17 anos.

A informação foi revelada pela DC Comics ao site IGN nesta segunda-feira (11/10). A empresa também divulgou imagens e detalhes da relação entre Jon Kent e Jay Nakamura , um ativista hacker.

O primeiro beijo dos dois amigos aparecerá na edição de novembro da série, e sobre o assunto o escritor Tom Taylor deu mais detalhes ao site americano.

"Provavelmente não surpreende ninguém saber que eu tive personagens e histórias queer rejeitadas ao longo dos anos nesta indústria. Eu sentia como se estivesse decepcionando as pessoas que eu amava cada vez que isso acontecia", contou Taylor .

"Mas estamos em um momento muito diferente e muito mais receptivo hoje do que há dez, ou cinco anos. Quando me perguntaram se eu queria escrever um novo Superman com um novo #1 para o Universo DC, eu sabia que substituir Clark por outro salvador branco poderia ser uma oportunidade perdida. Eu sempre disse que todo mundo precisa de heróis e todo mundo merece se ver em seus heróis. Hoje, Superman, o super-herói mais forte do planeta, está se assumindo como bissexual."

"É muito importante fazer isso com Jon Kent como Superman. Como o vimos crescer diante de nossos olhos, será interessante vê-lo não apenas tentando se encontrar como uma pessoa, mas como um super-herói global na complexa atmosfera da vida moderna”, diz o artista John Timms .

“Por outro lado, espero que esse tipo de coisa não seja visto como um grande acontecimento no futuro. Você pode prever como isso pode acontecer no futuro quando o homem mais poderoso do mundo fizer parte da comunidade LGBT. Muitas coisas surgem no horizonte”, completa.

Superman: Son of Kal-El #5 será lançado em versão impressa e digital em 9 de novembro, nos Estados Unidos.