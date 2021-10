Mariana Rios vira piada com homenagem ao Bee Gees no Show dos Famosos

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Apesar dos internautas de plantão não terem perdoado e zoado a caracterização e até a voz da atriz, a mineira foi bastante elogiada pelos jurados da atração - (crédito: Reprodução/Gshow)

No último domingo (10/10) foi a vez de Grupo C no quadro Show dos Famosos voltar a se apresentar no programa Domingão com Huck . Após o show que deram na última rodada, o trio, que é composto por Mariana Rios , Diego Hypolito e Robson Nunes , mostrou que ainda pode fazer muito mais.

Diante disso, o destaque da noite foi Mariana Rios que apareceu caracterizada de Barry Gigg , do grupo Bee Gee . Apesar dos elogios, a atriz não escondeu a dificuldade da apresentação. "Fiquei o tempo inteiro com a boca pra dentro, nunca fiz uma coisa tão difícil. Treinei a semana inteira ficar sem boca", disse ela ao Gshow .

Mesmo com as notas bem parecidas, Mariana Rios segue liderando o Grupo C. Porém, a diferença entre a atriz e Robson Nunes é de apenas um décimo. A apresentação da famosa rendeu algumas críticas no twitter, onde os internautas a compararam a voz aguda feita pela artista com a franquia de animação Alvin e os Esquilos.

Preta Gil a avaliou com nota 10, já Claudia Raia deu 9,9 e Boninho , 9,8. Assim, Mariana teve a segunda melhor noite da tarde.

"Mariana, que maravilhosa ver você se reiventando assim. Você fez lindamente, quero comentar várias coisas. Teu corpo masculino, teu jeito de mexer a cabeça e pegar a guitarra... Tudo isso foi absolutamente estudado", disse Claudia.

Reações dos internautas

A Mariana Rios ficou uma mistura de Alvin e os esquilos e Mico Leão dourado. Sei lá.. Gostei. #Domingão — esvalcam2 (@esvalcam2) October 10, 2021