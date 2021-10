Terceira temporada de Narcos: México, da Netflix, ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Narcos: México, série que deve terminar este ano que tem estreia prevista para 5 de novembro na plataforma de streaming. A temporada, que deve marcar o fim da saga, contará com 10 episódios.

Narcos: México vai se passar na década de 1990. A ação começa com a prisão do líder Félix Gallardo (Diego Luna) e a reação do mundo do tráfico de drogas. O fato acaba propiciando o aparecimento de novas lideranças e o surgimento de cartéis independentes.

A série continuará mesclando cenas de violência e uso de drogas e mostrando como o tráfico pode estar intimamente ligado à política.

Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda e Gorka Lasaosa também estão no elenco de Narcos: México.