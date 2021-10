Netflix suspende funcionária que criticou novo especial de Dave Chappelle

A Netflix suspendeu recentemente três funcionários. Entre eles, está Terra Field , uma engenheira de software da empresa, que é transsexual, e afirmou que seu afastamento foi motivado por suas críticas ao novo especial do comediante Dave Chappelle , intitulado The Closer , que aborda assuntos delicados sobre a comunidade LGBTQIA+.



Em um fio no twitter, ela deu sua versão da história: "Eu trabalho na Netflix. Ontem, lançamos outro especial de Chappelle onde ele ataca a comunidade trans e a validade da identidade trans, tudo enquanto nos tenta colocar contra outros grupos marginalizados. Você vai ouvir muito sobre 'ofensa'. Nós não estamos ofendidos", escreveu Terra, antes de listar em diversos tweets os nomes de diversas vítimas de violência motivada por transfobia.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness - all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".



We are not offended ????