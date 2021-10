Assim como Tadeu Schmidt, veja jornalistas que foram para o entretenimento

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Diversos jornalistas começaram suas carreiras na televisão nos jornais e no esporte. Após anos na área, eles decidiram deixar, os ternos, gravatas e bancadas para trás e migraram para programas de variedades e entretenimento.



O exemplo mais recente é o de Tadeu Schmidt , a TV Globo bateu o martelo e oficializou neste domingo (10/10), durante o Fantástico , a ida do jornalista para o BBB22 .



No programa dominical , o apresentador atendeu o temido Big Fone e foi recepcionado por Boninho , diretor do reality show que convidou o comunicador para integrar o time da casa mais vigiada do Brasil .



"Fala, Tadeu! Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone geralmente tem alguma consequência. Então, eu vim aqui para falar para todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador do Big Brother. Que a gente está muito feliz, muito feliz que você topou essa loucura com a gente, essa nave maluca, esse fogo no parquinho...", afirmou Boninho .



O jornalista comemorou a nova fase da carreira e agradeceu o convite.



"Eu estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos. Eu só quero agradecer!", celebrou.

"Eu tô radiante, empolgadíssimo, e ao mesmo tempo com o coração apertado. Vou deixar o Fantástico, estou aqui há 14 anos. De realização plena, de tantos momentos que mudaram a minha vida e eu nunca vou esquecer" Tadeu Schmidt

Tadeu ainda segue no comando da atração por mais alguns domingos, Maju Coutinho vai assumir o seu lugar , ao lado de Poliana Abritta .



Confira, abaixo, o vídeo:

Além de Schmidt , veja dez jornalistas que deixaram a reportagem e foram apresentar programas de entretenimento.



1 - Pedro Bial

Pedro Bial atuou por muitos anos no jornalismo da Globo e participou de coberturas históricas como a queda do Muro de Berlim (1989), Guerra do Golfo (1990 - 1991) e o Colapso da União Soviética (1991).



Depois, foi para o entretenimento, aonde apresentou o Big Brother Brasil, no qual ficou por 14 anos, Bial ficou conhecido do grande público por conta das três letrinhas: BBB .



Também no entretenimento apresentou o programa Na moral. Atualmente, ele comanda o talk show Conversa Com Bial.

2 - Tiago Leifert

Tiago Leifert começou a carreira no jornalismo esportivo. Na emissora carioca passou pelo Esporte espetacular , Globo esporte , Central da Copa e Zero 1.



Até que em 2002 o jornalista assumiu o lugar de Bial na casa mais vigiada do país. Leifert também passou pelo The Voice Brasil, É de casa, Domingão do Faustão, Super dança dos famosos, entre outros.

3 - Fátima Bernardes



De 1987 a 2011 , Fátima Bernardes integrou os noticiários RJTV, Jornal da Globo, Fantástico, Jornal Hoje e Jornal Nacional.



Desde 2012, Fátima agora comanda seu próprio programa de entretenimento, o Encontro com Fátima Bernardes.

4 - Ana Paula Padrão



Ana Paula Padrão trabalhou como jornalista por 27 anos, ela foi âncora de telejornais da TV Globo, Record TV e SBT .



A comunicadora cobriu acontecimentos de grande repercussão mundial, inclusive a Guerra no Afeganistão.



Entretanto, em 2014 , ela partiu para o entretenimento, se reinventou e aceitou o desafio de comandar o MasterChef Brasil, da Band . Em 2015, Padrão estreou com a versão júnior do MasterChef. Em 2016 , estreou a versão profissional do reality culinário.

5 - Patrícia Poeta

Em 2014 , Patrícia Poeta deixou a bancada do Jornal Nacional, ao lado de William Bonner, para dividir a apresentação do É de casa, ao lado de Cissa Guimarães, Tiago Leifert, Zeca Camargo, André Marques e Ana Furtado.



A jornalista cobriu acontecimentos marcantes, como os grandes protestos de junho de 2013, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e a eleição presidencial de 2014 .



Vale destacar, que a apresentadora também comanda o Caixa de costura, no GNT e costuma cobrir as férias das anfitriãs do Encontro e Mais você.

6 - Britto Jr.



Britto Jr. era um dos repórteres mais famosos do SPTV, da TV Globo . No entanto, quando migrou para a emissora do bispo Edir Macedo, iniciou sua entrada no entretenimento.



Em 2005 , apresentou o programa Hoje em dia. Em 2007 , comandou a atração O Jogador, o programa consistia em perguntas e respostas. Em 2009 , Britto começou a comandar o reality rural A Fazenda, no qual ficou por 7 temporadas.



Ao lado de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro , também foi um dos apresentadores do extinto Programa da tarde.



7 - Celso Zucatelli

Antes de apresentar programas matinais de entretenimento, Celso Zucatelli foi repórter e chefe de reportagem na Record e Band. E também trabalhou na TV Cultura de 2002 a 2006, como âncora do Jornal da Cultura.



Em 2009, Celso foi designado para cobrir Britto no programa Hoje em dia ao lado de Chris Flores e Edu Guedes . Em 2015, o Zucatelli deixa a emissora paulista e assina com a RedeTV! , para apresentar o Melhor pra você. Após a a atração ser extinta, ganha um programa solo, o Fala Zuca. Após quatro anos, o apresentador é contratado pela Tv Gazeta e assumiu o Todo seu e em 2019 passou a ter um programa próprio, De A a Zuca.





8 - Ticiana Villas Boas

Ticiana Villas Boas começou sua carreira em 2005 como repórter do Jornal da Band, na Rede Bandeirantes, tornando-se âncora em 2008 ao lado de Ricardo Boechat (1952 - 2019). Participou de coberturas importantes como a vinda do Papa ao Brasil, Olimpíadas, Copa do Mundo e outras.



Ticiana trocou de canal e assinou contrato com o SBT para apresentar o reality show Bake Off Brasil em 2015. No ano seguinte, comandou o BBQ Brasil: Churrasco na brasa e o Duelo de mães também na emissora de Silvio Santos.



Neste ano, assinou novamente com a Band e retornou com reality que consiste numa batalha em que duas mães de famílias convidadas são desafiadas a cozinharem os seus pratos caseiros.





09 - Zeca Camargo



Zeca Camargo entrou para o Fantástico da TV Globo em 1996 e ajudou na criação de novos quadros, como Aqui se fala português , A fantástica volta ao mundo e o Altos papos. O jornalista durante o programa dominical entrevistou os principais nomes da música brasileira e internacional.



Na emissora carioca foi um dos criadores e apresentador do reality de sobrevivência No Limite nos anos 2000. Em 2015 assumiu o comando do extinto Vídeo show e estreou no programa semanal É de casa.



Após 24 anos, trabalhando na Globo, Zeca foi contratado pela Band para comandar um game show com perguntas e respostas sobre particularidades do Brasil. O programa ainda não tem data de estrear.



10 - Fernanda Gentil



Após apresentar o Placar da rodada no Jornal da Globo, Globo esporte, Esporte espetacular, também no canal, Fernanda Gentil trocou o jornalismo e migrou para o entretenimento.



Em 2019 , Gentil estreou o programa Se joga , exibido de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora. Após a atração ser extinta, ela foi escalada neste ano para comandar o Zig zag arena , atração que tem o objetivo de revivem brincadeiras de criança.