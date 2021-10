Famosos comemoram o Dia das Crianças com fotos da infância

CB Correio Braziliense

No Dia das Crianças, comemorado nesta terça-feira (12/10), alguns famosos aproveitaram as redes sociais para relembrar a infância. No Instagram, os artistas postaram fotos e vídeos de recordações e compartilharam os momentos com os fãs.