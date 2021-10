Rico Melquiades promete 'show' na formação da roça: 'Brasil, me aguarde'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

"Hoje vai ser um show de espetáculo, Dri, Meu reinado acaba hoje, mas vou encerrar com classe", disse o fazendeiro - (crédito: Reprodução/Playplus)

Rico Melquiades promete levar muito entretenimento para a quarta formação da roça em A Fazenda 13, na Record TV . O peão tem dado o que falar nas redes sociais, já que protagonizou diversas brigas 'para lá' de polêmicas com os confinados.

A formação da roça sempre acontece alguma treta, porém, temos Rico Melquiades como fazendeiro , que já adiantou nesta terça-feira (12/10) que vai "causar". Durante um bate-papo com os outros peões, o alagoano brincou que vai sobrar até para a apresentadora Adriane Galisteu .

"Hoje vai ser um show de espetáculo, Dri, Meu reinado acaba hoje, mas vou encerrar com classe", disse o fazendeiro enquanto ensaiava o seu discurso. Tati Quebra Barraco pediu para o peão não fazer nenhuma besteira. "Não vai jogar nada no chão, não, né?", perguntou.

Dayane disse na frente de todos que, se Rico fizesse algo parecido com o episódio do café, deixaria de falar com o rapaz. "Todo mundo aqui é prova viva que, se ele fizer isso de novo, ele perde uma amiga. Vou nem olhar na cara", disse a modelo, enquanto lembrava da situação e ria.

Rico Melquiades promete muito entretenimento nessa noite de terça-feira. Não sei se estou vivendo ou esperando dar 22:45 #AFazenda pic.twitter.com/JB0lT1KV7i — Comentando reality (@eliiudy) October 12, 2021

"Brasil, hoje se encerra um reinado com classe, aguardem. Comecei com classe e vou terminar com classe. Calada vence", declarou. Aliás, o fazendeiro disse que gostaria de indicar uma quatro pessoas ou até mais.

"Aguardem. Hoje deixem o show por minha conta. Tenho 12 pessoas para por na roça", declarou o fazendeiro. "Até a Dri tá na lista", brincou Gui Araújo . "Se ela me abusar, eu digo: ô Dri, posso colocar você?", respondeu Rico aos risos.