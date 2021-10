Quanto ganha cada famoso participante do The Masked Singer Brasil?

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Audiência do programa agradou anunciantes e diretores da Rede Globo - (crédito: Divulgação/TV Globo)

O programa The Masked Singer Brasil está surpreendendo o público de forma positiva, pois suas apresentações tem dado o que falar na web. Sendo assim, a audiência da atração também está agradando os anunciantes.

Os participantes mascarados do reality musical também estão satisfeito com a TV Globo, já que recebem cachês da emissora para participar do programa.

De acordo com o colunista André Romano , do Observatório da TV , cada mascarado pode faturar até R$60 mil, sendo R$10 mil por mês de participação no programa.

Os mascarados não tem contrato fixo com a emissora, mas durante a participação no programa têm direito aos benefícios dos globais. A remuneração é similar a que era usada em outros quadros da emissora, como Show dos Famosos e Super Dança dos Famosos.

Na última terça-feira (05/10) foi a vez do Jacaré ser desmascarado no The Masked Singer Brasil . Com toda sua alegria, Mart’nália deu vida ao personagem que encantou o público e os jurados repertório.

"Eu quis cantar coisas que não fossem próximas do meu repertório como cantora, para dificultar porque a brincadeira era aparecer mascarada para o público. Então, fomos pensando em músicas para gente se divertir no palco", conta Mart’nália.







Chegando na rua reta final, o programa, aliás, marcou 19 pontos de audiência e 34% de participação em São Paulo, registrando mais dois pontos (12%) de audiência e mais dois pontos de participação acima da média da faixa nas quartas terças imediatamente anteriores. No Rio de Janeiro, o programa cravou 24 pontos com 41%, registrando mais três pontos (14%) de audiência e mais cinco pontos de participação acima da média da faixa nas quartas terças imediatamente anteriores, segundo o portal UOL .