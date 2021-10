Websérie brasileira vai contar histórias do ponto de vista feminino

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Escrita, dirigida e produzida por mulheres, a websérie brasileira Never mind terá primeiro trecho divulgado nesta quinta-feira (14/10) às 12h, na plataforma de streaming Youtube. Dirigida e roteirizada por Ursula Monteiro, a série traz enredo que acompanha Úrsula e suas vivências no universo feminino com uma narrativa em forma de sátira. Por meio da perspectiva feminina, serão mostrados, ao longo dos episódios, estigmas impostos às mulheres pela sociedade e analisados sob o ponto de vista feminino.

TPM, relacionamentos, questões pessoais e pandemia serão alguns dos temas tratados na websérie. Como a personagem principal se vê e reage diante destas questões que cercam seu cotidiano é uma das abordagens. Úrsula contou com a ajuda da amiga, cantora e compositora Lisa Kalil para criar o projeto, que tem o objetivo de desmistificar alguns comportamentos femininos quando explicados do ponto de vista dos homens

Ursula conta que é importante dar espaço às mulheres no mercado de trabalho audiovisual. “Eu sempre vi nossas histórias sendo contadas pela perspectiva masculina, como atriz, muitas vezes interpretei elas e sentia que faltava o olhar feminino no texto, na direção. Mas o audiovisual sempre foi dominado por homens", diz. "Hoje, isso está mudando um pouco, estamos tendo mais espaços. Este ano, Chloé Zhao ganhou o Oscar de melhor direção, a segunda mulher a ganhar na história da premiação, e isso também me inspirou a tirar minhas produções do papel e também a dar espaço a outras mulheres e foi incrível ter um set com tanta energia feminina. Never mind vai fazer com que as mulheres se identifiquem, mas também vai ajudá-las a rir de suas loucuras”,garante a diretora no material de divulgação.

A websérie terá, ao todo, 10 episódios na primeira temporada. Os episódios serão lançados a cada três sketches, que terão de três a cinco minutos. A primeira será lançada nesta quinta (14/10), a segunda, na outra quinta-feira (28/10), e a última, antecedendo o fechamento do primeiro episódio, em outra quinta-feira (04/10).

Direção





Ursula Monteiro nasceu em Taubaté, São Paulo, e, desde m cedo, tem paixão pelo cinema, pelo teatro e pela atuação. Aos 8 anos, iniciou as aulas de teatro e começou a se apresentar em peças matinês no Teatro Metrópolis em montagens como Sítio do Picapau Amarelo. Aos 16 anos, Ursula deixou o interior para estudar atuação, na escola Macunaíma, em São Paulo.

Ao completar 18 anos de idade, a atriz se mudou para Nova Iorque, onde iniciou os estudos de atuação para cinema na New York Film Academy e, logo depois, se matriculou em um curso de longa duração na Atlantic Acting School, onde ficam alguns estúdios da NYU TISCH School of the Arts. Como atriz, atuou nas séries Madam Secretary da CBS, The Deuce da HBO e Mr. Robot, da USA Network.