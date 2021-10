Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (14/10)

OQ Oscar Quiroga

As opiniões alheias



Data estelar: Lua cresce em Aquário.



Tua identidade vai se construindo, desconstruindo e reconstruindo através das conexões sociais que cries, sustentes e destruas, porque nenhum ser humano consegue se humanizar através do isolamento. Os gatos não precisam se “felinizar” nem as girafas se “girafizar” para ser o que são, mas nós, humanos, que não sabemos quem somos, e temos dúvidas profundas ao nosso respeito, nos observando cheios de ambiguidades, contradições e paradoxos, precisamos nos humanizar para ser humanos. E o processo de humanização se dá através desse misterioso processo da identidade, cuja dinâmica reside na troca de percepções com aqueles “outros” com que nos relacionamos. Não se trata de nos esforçarmos para agradar todo mundo, mas sim de valorizar as opiniões alheias, da mesma forma com que pretendemos que as nossas sejam valorizadas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A alegria dos encontros é algo que há de ser conservado e respeitado, porque traz emoções valiosas que ajudam a superar as dificuldades, tanto quanto promovem, também, atitudes saudáveis para lidar com tudo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A graça de tudo não reside nos acontecimentos em si, mas na atitude com que você se relacionar e, se possível, na partilha dos bons momentos que ocorrerem. Este é um momento cheio de graça, procure desfrutar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mentiras e verdades se misturam nesta parte do caminho, e isso é uma pena, porque seu momento é de conhecimento. Ao seu auxílio, vem o discernimento, sempre disponível, mas que precisa ser brandido com força de vontade.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre os erros cometidos são produto de imperícia, em muitos casos acontece de o excesso de alegria e bem-estar criar uma visão ingênua da realidade. A alegria é muito boa, mas até ela precisa ser contida.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para tratar bem as pessoas é preciso muito pouco, mas esse pouco é tão valioso, que quase ninguém sabe apreciar seu real valor. É o respeito, a devida reverência pela Vida contida no coração de todas as vidas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Observe seus hábitos e os pratique com a alma cheia de alegria, por continuarem a ser as pedras fundamentais sobre as quais tudo o mais pode ser desenvolvido. Abandone o automatismo, se envolva com carinho nos hábitos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O entusiasmo não depende do que acontecer, às vezes esse estado de ânimo acontece espontaneamente, tingindo de cores maravilhosas o cenário, e permitindo que sua alma enxergue coisas positivas por todos os lados.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Está tudo certo, mas o panorama é incerto, porque o mundo anda mais insano do que nunca. Tenha isso em mente para reconhecer o momento de mudar seus planos, quando as coisas começarem a sofrer desgaste.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre o melhor da vida está distante, para além da linha do horizonte, sujeito à conquista através de aventuras mirabolantes. Há momentos, como agora, em que o melhor da vida está ao alcance da mão. Observe.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O regozijo que sua alma busca depende de se sentir segura e confortável. Isso não requer muito esforço, porque esse ambiente foi sendo construído através de hábitos positivos e saudáveis. É só desfrutar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça tudo do seu gosto, mas observe as reações, para que a prática do seu gosto não seja o desgosto alheio, pois, se assim for, tem alguma coisa errada no processo todo, e seria melhor você rever seus gostos.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo que o cenário atual esteja completamente distante do que você pretende e gostaria, ainda assim você encontrará razões para regozijo e, cá entre nós, seria uma bobagem não as aproveitar e desfrutar.