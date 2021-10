Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Catar pitangas

catar pitangas, mais que colher

catar primeiro com o olhar o tom certo do maduro

buscar a que se desprenderá ao mais leve toque, quase sopro

não ser enganado pela luz; a madurez, às vezes

questão de ângulo

buscar o rubi pleno a

forma já plena

apenas as que se soltam

desmaiadas entre os dedos leves, estão prontas para a boca

a língua, o nem mastigar

mantê-las na boca por um tempo, ainda que brevíssimo

catar pitangas como as catadoras de chá na China

as infinitamente delicadas

Maria Lúcia Verdi