Jojo Todynho anuncia término de romance: 'A mãe tá on'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (13/10), a cantora Jojo Todynho revelou que está solteira. Em seu instagram , a famosa contou detalhes sobre o fim de seu relacionamento com Marcio Felipe , com quem tinha reatado há um pouco mais de um mês.



"Eu e baianinho não ficamos mais. Nós não éramos namorados, éramos só ficantes assumidos, então eu não estou mais ficando com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como. O INSS não pagou direito minha aposentadoria, então a piranha está on novamente. Eu tava piranha aposentada, agora não tô mais. A mãe tá mais que on! Alô, mulherada, [ele] tá livre pra vocês", brincou Jojo.

A funkeira assumiu o namoro com Marcio Felipe no mês passado em meio a boatos de traição. Marcio Felipe teria saído com outra mulher enquanto já estava se relacionando com a cantora. Ela, inclusive, chegou a se separar após os rumores, porém superou e até levou Marcio para uma viagem romântica.

Jojo Todynho posa com mini top e ganha elogios na web



Jojo Todynho está esbanjando estilo mesmo após chegar de sua viagem para Paris, na França. A cantora estreou suas noites de volta ao Rio de Janeiro, na última terça-feira (12/10), com um top super apertado, uma calça flare branca e um salto de tira transparente. Para completar a produção, a famosa ainda apostou em um relógio de ouro, um colar de brilhantes e uma pequena bolsa branca.

Na legenda da publicação, Jojo fez uma reflexão:"Seja simples, seja feliz, seja você", escreveu, usando emoticons de um rostinho sorridente e um trevo de quatro folhas.