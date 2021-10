A Fazenda 13: Adriane Galisteu dá detalhes da próxima prova do fazendeiro

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (13/10), a apresentadora Adriane Galisteu resolveu fazer uma postagem em seu instagram para comunicar ao público que a prova do fazendeiro será uma dinâmica de sorte.



Após uma formação de roça com muita briga e confusão, Victor Pecoraro , Aline Mineiro , Dayane Mello e Gui Araújo estão na berlinda. Araújo foi indicado pelo fazendeiro e não tem chances de se salvar, mas os outros podem ganhar imunidade por uma semana.

A apresentadora de A fazenda 13 , na Record TV , aproveitou o tempo em que estava parada no trânsito para contar um pouco do que vai rolar. "Já vou dar um spoiler: é uma prova de sorte. Qualquer um dos três pode ganhar, tanto a Aline, como a Day e como o Victor. Não tem a coisa de um ter mais vantagem do que o outro, é uma prova de sorte. Ai que nervoso", revelou Galisteu.

Ai, que nervoso! Quem vai voltar com o chapéu hoje, gente?”, concluiu a apresentadora.

Adriane GALISTEU falando que a prova do fazendeiro de hoje é de sorte #Afazenda pic.twitter.com/Sk9Eh19L84 — Mel Renault???????? (@Estrelinha_aa) October 13, 2021





Durante a formação da quarta roça, Dynho Alves pediu desculpas por seu comportamento na discussão com Rico Melquiades na madrugada da última sexta-feira (08/10), mas não poupou o fazendeiro da semana de alfinetadas ao votar em Dayane: "Peço desculpas ao Brasil pela atitude feia que eu tive, mas ali, naquele momento, foi a hora que eu explodi. Pior jogador que tem aqui você pode ter certeza que não é o Gui, é você o pior jogador aqui de dentro, porque você gosta de peitar mulher, de subir em cima da mesa, chutar vaso, peitar, gritar com mulher. Com homem você não faz isso porque você está ligado que o bagulho é mais embaixo", declarou o dançarino.