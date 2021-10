Mileide Mihaile expõe manipulação da Record TV para formação da Roça

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Mileide Mihaile entregou uma suposta manipulação da Record TV na formação da Roça de A Fazenda 13 , reality show comandado por Adriane Galisteu .



Após a formação da berlinda , durante a madrugada desta quarta-feira (13/10), a empresária contou que já viu o lacre do lampião no chão da sede de Itapecerica da Serra , interior de São Paulo , antes da votação e sugeriu que um dos poderes é colocado lá dentro somente após a definição do vencedor da Prova de fogo.

De acordo com a influenciadora digital , a direção do programa muda o poder do lampião quando os participantes estão dormindo.

"Quando foi o meu [lampião], eu vi o lacre no chão um dia", revelou em conversa com MC Gui e Marina Ferrari .

"Eu sei que um dos poderes é o público que vota, acho que eles escolhem depois da prova. Então, o público escolheu esse poder do Bil [Arcrebiano] sabendo que era ele que tinha ganhado", afirmou a peoa.

Na sequência, a ex-mulher de Wesley Safadão , especulou: "O pessoal da produção deve ter colocado [o poder] lá dentro [do lampião] enquanto a gente fica trancado no quarto, de madrugada. Só não sei qual dos dois que é".

"Será?", questionou o funkeiro , intrigado com a revelação.

Poder do lampião



A hipótese sempre foi cogitada pelos fãs do reality rural , uma vez que apenas um dos poderes é revelado durante o programa.

O poder vermelho, que é escolhido pelo público, é votado toda semana pelos internautas do TikTok entre sexta-feira e domingo. O resultado é anunciado ao vivo por Adriane na transmissão do PlayPlus , momentos antes da realização da prova na noite de domingo.

O segundo poder, atualmente intitulado de poder amarelo, escolhido pelo diretor da atração , Rodrigo Carelli , que é sempre uma grande surpresa para o público e só é revelado durante a formação da Roça.

O vencedor da Prova de fogo conquista o lampião, que dá poderes para a formação da berlinda. O objeto é entregue lacrado para o ganhador, e o lacre só pode ser quebrado com fogo, mediante autorização da apresentadora nas terças-feiras na cerimônia de votação.

Até o momento, a emissora do bispo Edir Macedo não se manifestou sobre o caso.