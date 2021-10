Novo single de Nando Diniz é marcado pela mistura de ritmos sertanejos

LL Lara Leal*

(crédito: Daniel Félix)

O cantor e compositor goiano Nando Diniz lança seu primeiro single autoral. A música O amante não era eu mistura o sertanejo raiz com o ritmo da pisadinha. O cantor, que começou publicando vídeos de cover musical no Instagram e no canal no YouTube, investiu em uma letra inusitada para o primeiro lançamento.

"A faixa fala de uma personalidade que conseguiu inverter o papel de marido a um amante, sem que pudesse se dar conta da situação em que estava", explica Nando Diniz.

A história de Nando com a música começou quando o cantor era criança. Incentivado por seus amigos e familiares, o cantor dedicou seis anos às aulas de violão, e, no ano de 2017, começou a publicar no Instagram vídeos cantando e tocando.

"Após muito tempo tocando sem ter nenhum vínculo com o sertanejo, comecei a escutar e prestar atenção nas letras do sertanejo raiz, foi quando me apaixonei e me senti bem em escutar e descobrir novas músicas. Meu avô, amante incondicional das modas raiz, se deu conta que eu estava aprendendo músicas que fizeram parte da história dele. Essa emoção transmitida por ele me influenciou cada vez mais a aprender as músicas daquela época", completa.

O single O amante não era eu recebe a produção musical de Cilton Jr e Jean Carvalho, do estúdio Cultura Musical. A direção do clipe ficou por conta de Jales César. A faixa está em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível em seu canal oficial no YouTube. Para Nando, o novo single é "inédito, não por ser um lançamento, mas por ser o passo principal".

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

