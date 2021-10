A cantora Márcia Tauil está de volta aos palcos após ausência de 11 meses

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: RenataSamarco/Divulgação)

Roda do bem-querer é o nome do show que traz de volta aos palcos, depois de 11 meses de ausência, Márcia Tauil, uma das artistas com maior presença na cena musical brasiliense. A cantora conviveu com longa quarentena, por conta de uma cirurgia a que foi submetida e a consequente recuperação no período da pandemia covid 19. Na apresentação desta sexta-feira (15/10), às 20h30, no Feitiço das Artes (306 Norte), ela privilegia a variedade de ritmos da MPB, que inclui samba, samba de roda, forró, ciranda, carimbó e marcha-rancho, entremeados por poemas.

Márcia tem a companhia de Enos Marcelino (acordeon), Cairo Vitor (violão) e Clênio Guimarães para interpretar vasto repertório formado por composições de mestres da MPB, entre as quais Pelo telefone (Donga e Mauro de Almeida), O samba da minha terra (Dorival Caymmi), Alguém me avisou (Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho), Alô fevereiro (Sydnei Miller), Quixabeira (Carlinhos Brown), Ciranda da Rosa Vermelha (Alceu Valença), Amor com café (Antônio Barros e Ceceu), Fogaréu (Walter Queiroz), Foguete (Roque Ferreira e Jota Veloso), além da autoral Bagunça no balaio — feita em parceria com Melissa Mundim.

"Ultimamente, tenho me dedicado à pesquisa explorando gêneros musicais diversos.O resultado desse trabalho poderá ser observado no repertório dos meus shows e também em discos que tenho gravado. Mas nunca deixo também de cantar canções de minha autoria, com vários parceiros", destaca Márcia. "Como tive bastante tempo durante este ano, por conta da quarentena, por problemas de saúde e também em decorrência da pandemia, estive afastada dos palcos. Então pude me dedicar a algo que igualmente me dá muito prazer, que é me aprofundar no rico universo da música popular brasileira".

A cantora, que neste ano só fez uma live, no dia 12 de setembro, diz que já foi tomada pela emoção ao projetar a retomada do contato com o público, no show em que ocupa pela primeira vez o palco do Feitiço das Artes. "Vinda de Minas Gerais, a minha estreia em Brasília foi no extinto Feitiço Mineiro. Agora no meu retorno aos palcos, vou cantar no Feitiço das Artes, que ocupou aquele espaço artístico e gastronômico na 306 Norte, tão importante para a cultura brasiliense. Não vejo a hora de voltar a trocar energia com o público que sempre me prestigiou, desde que me radiquei na capital federal", ressalta.

Roda do bem-querer

Show da cantora Márcia Tauil e trio, sexta-feira (15/10), às 20h30, no Feitiço das Artes (306 Norte). Couvert artístico: R$ 30, Reserva pelo telefone 3548-1680. Classificação indicativa livre,