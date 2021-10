CB Correio Braziliense

(crédito: Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Melo/Divulgação)

Um governador que assinou um decreto regulamentando os procedimentos de fiscalização para os motéis; um padre pedófilo que reunia dezenas de fiéis em frente aos motéis de Belo Horizonte com o objetivo de rezar pelas pessoas que frequentavam os estabelecimentos; ou o esquema seguro que um coronel do então Serviço Nacional de Informação (SNI) oferecia para os donos de motéis com o intuito de livrá-los das investigações policiais.

Essas são algumas das histórias presente no livro Os motéis e o poder: da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar, escrito pelos jornalistas Ciça Guedes e Murilo Fiuza. Disponível no site da Amazon, o livro, o terceiro assinado pela dupla, conta como a ditadura militar propagava os males da nudez e da pornografia na sociedade ao mesmo tempo em que financiava a construção de motéis por meio de incentivos fiscais e da liberação de recursos públicos para empresários ligados ao regime.

Vendo os motéis como uma boa oportunidade de incentivo ao turismo causado pelas viagens das famílias brasileiras pelo país, na esteira da criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), o governo Federal promoveu uma grande liberação de recursos públicos e incentivos fiscais para o setor, causando um crescimento exponencial dos estabelecimentos espalhados nas rodovias brasileiras.



No livro, Ciça e Murilo constroem um amplo painel da evolução dos costumes do Brasil, a partir de fatos que giram em torno dos motéis, como por exemplo a revolução sexual, a luta pelos direitos da mulher, a pílula anticoncepcional e o desenvolvimento da indústria automobilística no país, fatores cruciais para a durabilidade do negócio.

Os Motéis e o Poder : Da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar



Ciça Guedes e Murilo Fiuza Neto. 299 páginas. Preço: R$ 48,00 (impresso) e R$ 24,99 (e-book).