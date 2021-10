MC Bokaum lança novo single com funk sobre fé e determinação

CB Correio Braziliense

(crédito: MC Bokaum/Divulgação)

MC Bokaum, destaque no funk ostentação fora do eixo Rio-São Paulo, lança um novo single nesta sexta-feira (15/10). Oração ao acordar estará disponível em todas as plataformas digitais e também contará com um videoclipe, disponível no canal oficial do YouTube do cantor.

Composto por Anderson Couto, Defensor Público em Brasília e amigo de faculdade do artista, Oração ao acordar fala sobre determinação e força de vontade para enfrentar os desafios causados pela pandemia, principalmente para com a população mais pobre.

Oração ao acordar é o mais recente trabalho do cantor desde Razões para acreditar, single lançado em março deste ano e inspirado no portal Razões para Acreditar, site que o cantor segue desde 2017.

Anderson Azevedo Gonçalves, o Bockaum, começou sua carreira no pagode em 2000. Com 17 anos, já se destacava como vocalista do grupo brasiliense Magia Popular. Em 2008, o cantor foi para o funk e mudou o nome artístico para MC Bockaum. No mesmo ano, teve a primeira parceria musical com o falecido ícone do funk, Mr. Catra.