Escritor brasiliense Vicente Sá lança segundo romance da carreira

O escritor brasiliense Vicente Sá lança, neste sábado (16/10), o segundo romance da carreira. O diário de Ánis é uma aventura que se passa, principalmente, em Brasília, mesclando personagens fictícios com figuras conhecidas da cidade. O protagonista é o escritor fictício Aurélio, mineiro residente na capital.



A história contada na obra gira em torno da busca pelo diário de uma cigana húngara, que continha a fórmula para a juventude, desenvolvida pelo namorado alquimista. Acusada de bruxaria, Ánis foge para o Brasil ainda no século 18, onde chega a ter um caso amoroso com o Barão de Mauá. No século seguinte, ainda no Rio de Janeiro, teve contato com Machado de Assis no famoso Largo do Boticário.

A fórmula da juventude permitiu que a cigana vivesse por mais de 300 anos, ficando viva até a segunda metade do século passado. Fantasias à parte, o romance de Vicente Sá é uma homenagem a Brasília, cidade onde o autor, natural de Pedreiras (MA), chegou aos 11 anos, em 1968. “Sempre trago Brasília para as minhas obras, seja como ambiente ou como personagem mesmo. Não nasci aqui, mas me apaixonei por este lugar”, conta o escritor, que já publicou nove livros de poesia, um de crônica e o romance Aldenus Baxter.

Figuras reais

Além do Rio, a trama, que tem início na Hungria, também se passa em Belo Horizonte e Brasília. Alguns personagens reais fazem parte da história, como o livreiro Ivan Presença e o pintor Paulo Iolovitch, amigos pessoais de Sá, e Simon Pitel, dono do tradicional restaurante Roma, localizado na W3 Sul, um dos mais antigos da cidade.

“Quero saber se eles vão me xingar ou me abraçar quando descobrirem que os coloquei no meu livro”, brinca Vicente, que ainda não revelou a Paulo, Ivan e nem Simon que fariam parte da fantasia criada pela cabeça do autor. “Escrevi o livro no estilo que gosto de ler, com uma narrativa leve, com personagens reais de Brasília convivendo com os fictícios, dando o andamento da história”.

Poucos conhecem a capital como Vicente Sá, que não só é apaixonado pela cidade, como acompanhou as intensas transformações pelas quais passou ao longo das ultimas décadas. Fora o restaurante Roma, o leitor de O diário de Ánis também vai passar por outros lugares tradicionais de Brasília, como a Barbearia do Onofre e o Bar Peoples, ambos localizados na Asa Norte.

Lançamento

O diário de Ánis terá dois eventos de lançamento. O primeiro será sábado, a partir das 12h30, no Espaço Cultural Leão da Serra, localizado no Taquari, reservado para apenas 40 pessoas, devido às medidas de segurança contra a covid-19. As reservas podem ser feitas pelo número 98520-1752, com Lúcia Leão. O evento também inclui feijoada e música comandada por Sérgio Duboc e Gadelha Neto. O segundo lançamento será aberto ao público, no Beirute da Asa Sul, no início de novembro, com data ainda a ser confirmada.

