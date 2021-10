Projota apaga fotos do Instagram e fala sobre fase ruim em carta

VO Victória Olímpio

(crédito: Rafael Strabelli/Divulgação)

O rapper Projota desabafou nas redes sociais após apagar todas as fotos do Instagram. Em carta aberta aos fãs, o ex-BBB contou que está passando por uma fase difícil e que, em breve, lançará uma nova música: Volta.

"E mais uma vez éramos eu e uma tela em branco. Eu já fui a tela em branco, e rabiscando traços tortos e rascunhos de ideias em minhas folhas, me criei. Já foi o tempo em que me gabava por quantos discos de ouro ganhei, hoje, mais maduro, olho pro espelho e me orgulho de tantos discos que eu enviei pro mundo", inicia Projota.

O artista afirmou que estava passando por uma fase turbulenta e que estava envolto em um "mar de medo" devido a tantas perdas que passou, fazendo com que ele voltasse aos estúdios: "Dizem que quanto você estiver perdido, é importante saber o caminho de casa. E foi assim que minhas pernas me levaram pra dentro de um estúdio, junto aos meus iguais, muito mais talentosos que eu, mas iguais no amor pela arte".

Projota, que está perto de completar 20 anos de carreira, falou sobre a nova canção: "Faltam poucos dias pra eu completar 20 anos nisso aqui, essa jornada pela galáxia dos meus sonhos, onde me perdi, te encontrei, te perdi, me encontrei. (…) Um novo ciclo se inicia, vou te entregar a primeira canção desse ciclo e ela se chama Volta".