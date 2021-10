Sessão da tarde: 'A Luta Por Um Ideal' é exibido nesta sexta (15/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Inconformadas com a situação precária da escola de seus filhos, duas mães unem forças em busca de um ensino melhor para as crianças da comunidade. Apesar de ser uma missão cansativa, as mulheres estão dispostas a enfrentar todo o processo burocrático e a corrupção para garantir às crianças um futuro melhor. Esse é o enredo de A luta por um ideal, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (15/10).

O filme tem a direção de Daniel Barnz e, no elenco, estão os atores Oscar Isaac, Viola Davis, Holly Hunter, Maggie Gyllenhaal e Lance Reddick.

Confira o trailer: