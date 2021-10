Eliana Oubiña lança livro infantil inspirado em George Orwell

CB Correio Braziliense

(crédito: Heitor Neto)

A autora Eliana Oubiña entretém o público infantil apresentando uma narrativa leve e divertida em Animatrópole, livro infantil que acaba de lançar. Inspirada no livro 1984, de George Orwell, a narrativa se baseia em uma cidade habitada apenas por animais. Quando um acidente acontece com o prefeito, eles têm que se unir para resolver os problemas.

Valores como a importância do diálogo e a preocupação com um bem estar coletivo aparecem em trechos como: “Os dias ficaram mais sombrios e anunciavam tempos nebulosos pela frente. Se algo não fosse feito o mais rápido possível, as coisas poderiam piorar. Quem tomou a iniciativa de trazer de volta a normalidade foi Anta Filófio, que resolveu se pronunciar e pedir uma reunião com todos para decidirem o futuro da cidade. Aí foi o maior zum-zum-zum, pois muitos queriam assumir o posto deixado por Teobald, mas ninguém teve coragem de falar, até o momento".

A obra, além de entreter de forma fluida, promove o desenvolvimento moral e ético e ensina às crianças a importância de se fazer o bem, estimulando o respeito às diferenças e as individualidades, seguindo princípios de coletividade.

Animatrópole

De Eliana Oubiña. Ilustrações: Heitor Neto. Editora Pé de Pitanga, 32 páginas. R$ 43,90