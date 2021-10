Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (17/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Tua vontade de poder



Data estelar: Sol e Plutão em quadratura; Lua cresce em Peixes.



Nenhum de nós, ao se olhar no espelho existencial, prefere identificar um ser humano ignorante, frágil e vulnerável. Ao contrário, ansiamos encontrar em nós a imagem do poder, do domínio sobre a realidade. A vontade de poder, em muitos casos, sobreleva nossa vontade de afeto, pois, imaginamos que com poder até afeto poderíamos comprar. Lúcifer me contou um segredo há muito tempo, ele me disse que há um equívoco muito comum entre os humanos, o de preferir dinheiro a poder, se iludindo com que o primeiro levará necessariamente ao segundo. Um equívoco, e agregou ainda, “Eu não posso respeitar um ser humano que não sabe a diferença entre dinheiro e poder”. Tua vontade de poder é legítima, mas essa é uma dimensão ferina, capaz de te enganar, fazendo parecer com que conquistas poder, quando na verdade estás no caminho da autodestruição.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que todos os temores surjam à sua frente, produzindo sintomas corporais, mesmo assim sua alma também tem capacidade de enxergar além, através de todas as densidades, e continuar em frente. Claro que sim!



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas são o inferno e o paraíso simultaneamente, e não se pode viver sem elas, tanto quanto sua alma não gostaria de ser dispensada de quaisquer relacionamentos. Valorize as pessoas, apesar de todos os pesares.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Na teoria, tudo parece fácil, porque só se enxerga o destino final. Porém, para chegar lá é preciso planejar e juntar os ingredientes para, com trabalho paciente, se construir aos poucos esse destino final. É assim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As fofocas são informações que parecem valiosas à primeira vista, mas que circulam dentro da dimensão da desinformação. É um péssimo costume de nossa humanidade falar dos outros com ares de perícia. Tudo falso.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sonhos lindos, outros nem tanto, tudo se mistura na alma nesta parte do caminho. Use o discernimento para que nenhuma ilusão impeça sua alma de perceber, com total realismo, sua verdadeira condição entre céu e terra.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se as pessoas julgam você de forma errada, pior para elas. Isso só vai provocar um desgosto passageiro em você, porque sua alma continuará em frente, ciente de que, amanhã será outro dia completamente diferente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se deixar contaminar por qualquer sinal de mau humor que circular por aí, porque seria contraproducente para este momento, em que sua alma começa a renascer depois de longos meses de hibernação forçada. Para cima.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Buscar longe o que é disponível e próximo, às vezes a alma é teimosa o suficiente para se meter nessa enrascada. Siga em frente por sua própria conta e risco, ciente de que toda ação gera reação. Isso é certo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A necessidade de conforto e segurança é vital, porque a alma requer essas condições para continuar sentindo que a vida vale a pena. Olhe ao seu redor, com certeza há de haver muitas fontes de regozijo disponíveis.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Palavras que são ditas, não podem ser recolhidas, reza um antigo provérbio, que, evidentemente, ainda é atual. Tenha isso em mente neste momento, em que as palavras podem ser armas terríveis brandidas de forma leviana.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No momento em que alguém perturbar você, ou fazer sua alma se sentir desconfortável, reaja à altura, com eficiência, para não deixar margem de dúvida sobre a situação injusta a que alguém submeteu você. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sustos, medos e temores, todas essas condições apertam a garganta e embrulham o estômago, não sendo possível as driblar, quanto menos evitar. Porém, você sempre pode escolher o tempo que estacionará nelas, isso sim.