Grupo de espetáculo infantil retorna com apresentações nas escolas

(crédito: Dino/Divulgação)

A Caravana da Criança, grupo responsável por levar entretenimento e cultura para escolas públicas e instituições culturais do Distrito Federal, abre sua quinta temporada de apresentações para estudantes, a primeira apresentação do grupo desde o início da pandemia. O encontro teve início na última quarta-feira (13/10) e está previsto para ocorrer até 18 de outubro (confira programação).



Idealizado por Nelson Latif e Ismael Rattis (ambos músicos), o projeto une diversas modalidades artísticas como história, literatura e circo, sempre tendo a música como elemento principal das apresentações. O projeto tem como marca registrada a criação de um espetáculo que valoriza a cultura brasileira em suas apresentações.

A Caravana da Criança já atendeu a cerca de nove mil estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. A previsão é que neste ano interaja com cerca de 700 alunos. O espetáculo integra artistas vindos de grupos de referência na música e no circo em Brasília como os conjuntos Camerata Caipira, Circo Rebote e o Trio Baru, um dos grandes responsáveis na atualidade por divulgar o chorinho na Europa.

Confira programação completa da 5ª Temporada da Caravana da Criança. As atividades serão oferecidas nos períodos diurnos e vespertinos em todas unidades, com início às 10h e 15h.

Agenda 2021/Turnê por escolas

13/10 (vespertino)

Vicente Pires

Escola Classe Colônia Agrícola de Vicente Pires

St. Hab. Vicente Pires - Vicente Pires, Brasília – DF

14/10 (vespertino)

Águas Claras

Centro de Educação Infantil de Águas Claras

QS 11 conjunto R AE 01, Conj. R/04 Qs 11 Conjunto R - Taguatinga, Brasília – DF

15/10 (vespertino)

Taguatinga Sul

Escola Classe 11 de Taguatinga

Qse 14 Ae, Taguatinga Sul - Taguatinga, Brasília – DF

18/10 (vespertino)

Guará

Escola Classe 02 do Guará

QE 02 Area Especial A, Brasília – DF