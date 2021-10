British Lions cancela turnê com 'The Darkness', banda de Steve Harris

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Steve Harris, baixista do Iron Maiden, anunciou recentemente o cancelamento de diversas apresentações que faria com a Britsh Lions pelo Reino Unido ao lado do The Darkness. A série de shows, prevista para divulgação do álbum Motorheart pela Motorheart U.K. tour 2021, teria início em 17 de novembro em Brighton e terminaria em 17 de dezembro em Londres.

Em comunicado divulgado nas redes sociais do grupo na última quinta-feira (14/10), a banda anunciou o fim da turnê citando protocolos de turnê "completamente inaceitáveis".

"Devido a circunstâncias fora do nosso controle, os membros do British Lion estão tristes e desapontados em anunciar que não poderão participar da turnê com o The Darkness. Recentemente recebemos seus próprios protocolos, que não são protocolos do governo, e que são completamente inaceitáveis para nós. Portanto não temos alternativa a não ser nos retirar da turnê", informou a banda.

A banda informou em comunicado que, apesar do imprevisto, os músicos tentarão agendar os próprios shows no mesmo período. "Estamos bem abalados por isso ter acontecido e, embora não tenhamos muito tempo, vamos tentar nosso melhor para agendar os nossos próprios shows em novembro/dezembro", concluem.