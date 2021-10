Vince Neil, do Motley Crue, cai do palco e quebra costela durante show

CB Correio Braziliense

O cantor Vince Neil, vocalista do Motley Crue, sofreu um acidente durante show solo, no festival Monsters on the Mountain, nos EUA, na última sexta-feira (15/10). Ele caiu do palco e, segundo a revista Rolling Stone, quebrou uma costela. Ele foi levado para o hospital com dificuldades para respirar.

A queda foi durante a faixa Don't go away mad (Just go away),quando o cantor se aproximou do público para pedir que os fãs o acompanhasse na canção. Ele perdeu o equilíbrio e caiu do palco.

"A verdade é que Vince caiu e quebrou costelas quando caiu. Ele não consegue respirar. Ele estava tão animado por estar aqui. Ele mora no Tennessee. Mas ele estava disposto a aguentar e resistir… Por favor, vamos dar uma boa salva de palmas para esse cara", pediu o baixista Dana Strum logo após o acidente. Ao lado de Strum, Jeff Blando (guitarra e voz) não deixou o show terminar.