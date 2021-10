Neymar no Shopping? Sósia faz trollagem e público cai na pegadinha

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução)

A seleção brasileira venceu o Uruguai na última quinta-feira (15/10) por 4 a 1 em jogo que ocorreu na Arena Amazônia, em Manaus. A presença dos jogadores por aqui foi tudo que o sósia oficial do craque Neymar precisava para realizar uma trollagem histórica.



Com seguranças fakes e de máscara do PSG, time onde joga o Ney verdadeiro, ele simplesmente parou um shopping de São Paulo. Quando o público viu o suposto Neymar entrando rodeado pelos seguranças, o estabelecimento veio abaixo. Confira o vídeo e depois a explicação do causador de toda a histeria:

NÃO É POSSÍVEL KKKKKKKKK pic.twitter.com/bXxAuG9wjF — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) October 15, 2021

Eigon Oliveira , de 29 anos, é realmente parecido com o jogador. Com a máscara, foi muito difícil para os mais ingênuos distinguirem o original da 'réplica'. Ao G1, o rapaz contou como teve a ideia: "Era uma ideia que eu já tinha há muito anos, porque eu sou sósia dele há 9 anos. Inclusive, eu já tinha feito, mas sem filmar. Eu ia no shopping e acontecia a mesma coisa”, revelou o sósia.



O look usado pelo sósia, inclusive, é idêntio a um já utliziado pelo verdadeiro Neymar em outra ocasião. O que dificultou ainda mais os mais inocentes, que ficaram em polvorosa com a aparição da figura pública.

O vídeo viralizou no Tik Tok e no Twitter na última semana. Eigon é mais ambicioso e revelou seus planos futuros sobre uma ação ainda maior e mais profissional: "Eu vou esperar um momento em que ele estiver no Brasil, vou querer fazer em algum lugar, talvez em uma balada, contratar mais seguranças, fotógrafos e fãs fakes", disse Eigon, sem dar muitos spoilers.