Semana de Nos tempos do imperador será marcada por disputa pelas princesas

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rocha/ TV Globo)

A semana será de disputa amorosa em Nos tempos do imperador. Gastão (Daniel Torres) e Augusto (Gil Coelho) vieram ao Brasil para se casar com as princesas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphão). Mas eles não contavam que teriam que disputar as irmãs.

Nesta semana essa disputa estará em um dos principais focos de Nos tempos do imperador. O problema é que os dois acabam se interessando por Isabel. Isso também acontece com as meninas: Luísa (Mariana Ximenes) percebe que Leopoldina gostou de Augusto, enquanto Teresa (Letícia Sabatella) incentiva Isabel a fazer a mesma escolha.

Esperta, a condessa arma para que Isabel e Gastão fiquem a sós. Mas o plano não dá muito certo e os dois acabam brigando, fato comemorado por Teresa Cristina. No fim da semana, Gastão será surpreendido por uma declaração de Isabel.

Confira o resumo dos capítulos desta semana de Nos tempos do imperador

Fonte: TV Globo

Segunda-feira

Zayla descobre que a carta de alforria de Samuel é falsa. Gastão só se interessa por Isabel e Leopoldina se irrita. Tonico ameaça Samuel. Pedro sente ciúmes de Dumas com Teresa. Augusto confronta Bernardinho e garante a Leopoldina que o rapaz não é oficial da Marinha. Pilar sofre ao ver Dolores sendo humilhada por Tonico. Lota expulsa Bernardinho de casa. Gastão e Augusto conversam sobre a escolha de Isabel por um dos dois. Vitória e Quinzinho discutem sobre a gestão do cassino. Tonico exige que Nélio dê aulas para Dolores. Caxias e Mauá lamentam que Tonico tenha sabotado a votação das obras conduzidas por Samuel. Tonico procura Zayla.

Terça-feira

Tonico diz que quer ficar com Zayla. Nélio começa a dar aulas para Dolores. Luísa comenta com Pedro que o relacionamento dos dois aprece estar chegando ao fim. Samuel afirma que seu segredo do passado deve ficar escondido. Lupita convence Lota a voltar para Pindamonhangaba, mas a baronesa insiste para que a moça a acompanhe. Nino faz uma importante descoberta sobre os imperadores. Luísa conclui que Leopoldina gostou de Augusto. Samuel exige que Tonico se afaste de Zayla.

Quarta-feira

Teresa incentiva Isabel a ficar com Augusto. Luísa comenta com Dumas que quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz. Pilar acredita que Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla. Teresa provoca Pedro com a proximidade de Dumas e Luísa. Zayla sonda Guebo sobre Samuel e descobre que o ex-noivo esteve à procura de sua irmã Mariana. Quinzinho não consegue convencer Lota a permanecer no Rio de Janeiro. O projeto de Samuel é aprovado na Câmara, e Pedro o parabeniza. Borges prende Guebo.

Quinta-feira

Jamil tenta defender Guebo e acaba detido por Borges. Luísa arma para que Isabel e Gastão fiquem a sós. Pedro confronta Tonico. Leopoldina se aproxima de Augusto. Cândida e Olu se preocupam com Guebo e Jamil. Isabel e Gastão se desentendem. Lota decide permanecer no Rio de Janeiro. Tonico presenteia Zayla com uma joia. Olu alerta Samuel e Pilar sobre a prisão de Guebo. Cândida desconfia de que Zayla está usando Guebo. Diego aceita defender Guebo em nome de Pilar, e Samuel se incomoda. Zayla descobre que Samuel e Justina eram cativos de coronel Ambrósio.

Sexta-feira

Zayla fica satisfeita ao descobrir que Samuel era cativo do pai de Tonico. Vitória decide matricular Prisca e Hilário na escola. Teresa comemora o desentendimento entre Isabel e Gastão. Samuel sente ciúmes de Pilar com Diego. Gastão deduz que Augusto gosta de Leopoldina. Zayla inventa uma desculpa e dá a joia de Tonico a Dolores. Lupita cobra que Quinzinho seduza Lota e a afaste de Batista. Zayla sonda Dolores sobre a história da morte do pai de Tonico. Luísa comenta com Leopoldina que acredita que Augusto goste da princesa. Diego liberta Guebo e Jamil. Gastão revela sua paixão por Isabel.

Sábado

Isabel questiona a declaração de Gastão. Zayla termina o namoro com Guebo. Tonico desconfia das intenções de Zayla ao se aproximar de Dolores. Gastão afirma a Luísa que, se Isabel não o escolher, não se casará com Leopoldina. Bernardinho se desespera ao saber que o suposto navio em que Batista estava afundou. Batista pensa em deixar que Lota pense que está morto. Pedro planeja uma forma de continuar seu romance com Luísa após o casamento das princesas. Guebo alerta Samuel sobre Zayla. Zayla descobre que Samuel é acusado de assassinar o pai de Tonico.