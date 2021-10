Sessão da tarde: 'De Repente 30' é a atração desta terça (19/1

CB Correio Braziliense

Descontente com sua idade, Jenna Rink sente-se fracassada em sua festa de aniversário de 13 anos. Ao ser maltratada por seus colegas de turma, a adolescente deseja ser mais velha e no dia seguinte, milagrosamente, seu desejo torna-se realidade. Ao acordar, Jenna descobre ter 30 anos e que se tornou uma poderosa editora de uma revista de moda, em Nova York. Contudo, logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho Matt. Esse é o enredo de De repente 30, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira. (19/10)

O filme é dirigido por Gary Winick. No elenco estão os atores Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker e Samuel Ball.

