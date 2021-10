Músico italiano Franco Cerri morre aos 95 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O guitarrista Franco Cerri, de 95 anos, morreu nesta segunda-feira (18/10), em Milão. A morte do artista foi confirmada por seu filho, Nicolas Cerri, que declarou em uma publicação no Facebook: "As sete notas e os três violões cumprimentam Franco Cerri com muito carinho, um grande músico e um grande homem. Boa viagem, pai."

A carreira de Cerri foi marcada por grandes parcerias no universo da música italiana, como Bruno Martino, Renato Carosone e Johnny Dorelli. O artista, considerado um dos maiores e mais conceituados músicos na Itália, formou uma parceria com o pianista Enrico Intra, fundando a escola Música Oggi, nos anos de 1980.