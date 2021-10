Disney adia lançamento de filmes do universo Marvel

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A Disney anunciou nesta segunda-feira (18/10), mudanças nas datas de lançamento de alguns de seus títulos para o próximo ano. Dentre eles estão produções da Marvel, da 20th Century Fox, novos filmes de Star wars, o próximo Indiana Jones e também um live action da Disney ainda não intitulado.

Segundo a revista Variety, com as novas datas os filmes terão cerca de dois meses de atraso. Doutor estranho no multiverso da loucura, que tinha lançamento previsto para 25 de março, agora chegará aos cinemas em 6 de maio de 2022. Com isso, Thor: amor e trovão, será lançado em 8 de julho de 2022. A mudança também desalojou Pantera negra: Wakanda forever de sua previsão original, passando para 11 de novembro de 2022.

Mas foi o quinto filme da franquia de Indiana Jones que sofreu maior atraso. Devido ao acidente sofrido por Harrison Ford no começo das filmagens, o filme, previsto inicialmente para julho de 2022, teve seu lançamento adiado para junho de 2023. Outros filmes de super-heróis da Marvel, incluindo The marvels e Ant-man and the wasp: quantumania, também ficaram para 2023.

O motivo para o adiamento em massa não foi revelado, mas muitos dos filmes tiveram atraso em suas produções devido aos fechamentos dos estúdios no começo da pandemia. Segundo a Variety, algumas produções da plataforma de streaming Disney + também sofrerão atrasos em seu lançamento, visto que a Disney não planeja mais lançar filmes na plataforma simultaneamente ao circuito cinematográfico.



Confira como ficou o novo cronograma: