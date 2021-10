O filme 'Ghostbusters: Mais Além' ganha novo trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Sony Pictures disponibilizou nesta segunda-feira (18/10), mais um trailer oficial do filme Ghostbusters: Mais Além, que tem lançamento previsto para novembro no Brasil. Na prévia, a nova geração de heróis ganha destaque durante o combate sobrenatural. O lançamento promete ser uma continuação direta das produções originais de Ivan Reitman.

O enredo focará em uma nova família: uma mãe solteira que resolve se mudar com seus filhos para uma antiga residência no interior de Oklahoma (EUA). Após a cidade sofrer uma série de terremotos sem explicação, as crianças descobrem o vínculo de sua família com os Caça-Fantasmas originais.

O filme conta com a direção de Jason Reitman, filho do diretor original do clássico de 1984, Ivan Reitman. A nova versão de Ghostbusters é estrelada por Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Mckenna Grace. Ghostbusters: Mais Além está previsto para chegar às telas brasileiras em 11 de Novembro de 2021.

Confira o trailer: