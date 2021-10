Moisés Navarro lança EP em homenagem a Gilberto Gil

CB Correio Braziliense

(crédito: Braulio Mendonca/Portento imagens)

O cantor e compositor mineiro, Moisés Navarro, lança o EP 'Aquele Abraço, Gilberto Gil'. O novo trabalho reúne músicas de Gilberto que foram pouco exploradas, entre elas: A mão da limpeza, uma canção com participação de Zezé Motta, Tradição e Zumbi, a felicidade guerreira. O EP está disponível em todas as plataformas digitais.

A gravação musical aconteceu no Rio de Janeiro, no Estúdio Cia dos Técnicos, em Copacabana. Toda direção musical e arranjos recebem a assinatura do maestro Jaime Alem. A criação e a direção artística ficaram por conta do produtor Pedrinho Alves Madeira.

A faixa A mão de limpeza, com participação de Zezé Motta, recebeu um videoclipe que está disponível no YouTube. Toda a criação e direção da produção audiovisual foi comandada por Pedrinhos Alves Madeira em parceria com Marinho Antunes.

Confira o videoclipe: