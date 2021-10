Nova Orquestra tocará Coldplay em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Nova Orquestra, projeto de vanguarda conhecido por levar para o grande público versões sinfônicas da música pop, chega em Brasília para o espetáculo Coldplay in concert. Previsto para 4 de dezembro, o evento contará com a presença da orquestra, sob a regência do maestro Eder Paolozzi tocando os maiores hits da banda.

Celebrando sucessos de um dos maiores nomes do pop-rock britânico da atualidade, o Ginásio Nilson Nelson receberá o projeto para uma grande apresentação em composições que ganharão arranjos inéditos. Por meio do encontro inusitado entre a música erudita e a popular, hits como Paradise, Clocks, Viva la vida e A sky full of stars, receberão releituras em violinos e violoncelos.

Conhecido por lotar teatros e estádios por diversas cidades do país, a orquestra já impactou mais de 500 mil pessoas ao vivo e mais de 15 milhões digitalmente. A apresentação faz parte do projeto Brasília em concertos, conhecido por levar a música erudita para estudantes e permitir que estes troquem experiências com os músicos.

Os ingressos já estão à venda pelo link https://bit.ly/3vqmJd1 e os valores variam entre R$ 50 e 200.