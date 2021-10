CB Correio Braziliense





Arrebentação

Sei que há um poema louco

germinando em mim,

quando pasmo dias a fio

ou insone viro noites sem fim.

Ei de pari-lo ainda a tempo

de ver a quebrada do vento

rebentando nossa janela

com vista pro mar

de barracos caindo

da favela

do morro

do pendura

a saia.

Ivan Monteiro dos Santos