M. Night Shyamalan vai presidir Festival de Berlim em 2022

O diretor M. Night Shyamalan, responsável por sucessos como O sexto sentido (1999), Corpo fechado (2000), Sinais (2002), Vidro (2016), entre outras obras, será presidente do júri da 72ª edição do Festival de Cinema de Berlim, anunciaram os organizadores do evento nesta terça-feira (19/10).

Previsto para acontecer entre 10 e 20 de fevereiro de 2022, a organização do festival aposta no retorno do público de forma presencial.

Em comunicado, o diretor artístico do evento Carlo Chatrian, descreveu Shyamalan como "cineasta único". "Em seus filmes, (Shyamalan) criou um universo no qual medos e desejos estão muito próximos, em que os jovens não são somente personagens principais, são também motores para superar os medos", disse o Chatrian.