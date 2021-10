Conheça mansão inspirada em Star Wars avaliada em 11 milhões de dólares

JM João Mello - Especial para o Uai

Conheça a mansão temática de Star Wars avaliada em 11,5 milhões de dólares - (crédito: Divulgação/Realtor.com)

Imagine ter grana o suficiente para fazer uma casa com o tema de seu filme preferido. Pois foi o que aconteceu nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida, a alguns quilômetros dos parques da Disney: uma mansão inteira feita com o tema Star Wars e avaliada em milhões de dólares.



Para começo de conversa, a propriedade é um verdadeiro castelo: são 15 quartos e 19 banheiros, de acordo com o New York Post. Um manequim Darth Vader em tamanho real já recebe você, de cara, quando você entra. A construção é recente e a imobiliária responsável definiu a mansão como algo que foi construído "para a diversão em família" e para "criar memórias que durarão gerações".

Na parte de dentro da casa, existem cômodos como: quadra de basquete e esporte, simulador de golfe, fliperama, academia e duas pistas de boliche de comprimento profissional. O verdadeiro palácio tem também tem um spa e sauna. Há também uma sala de cinema que comporta 16 pessoas.

A mansão ainda tem uma área de loft escondida no terceiro andar com um teatro infantil e uma área de videogame. E as referências a Star Wars não se limitam aos itens de decoração. Todos os corredores, os móveis, absolutamente tudo foi construído para realmente simular os diversos cenários do épico.

Há dois quartos com beliches temáticos para crianças que podem acomodar até 12 pessoas. Um desses temas é Star Wars completo, com figuras de Chewbacca, Stormtroopers e Baby Yoda e o outro tem o tema Princesa Leia.

Quanto custa a mansão de Star Wars?



Se for do seu interesse comprar esse verdadeiro palácio, que fica a 5 milhas (precisamente 8.045 quilômetros) da Disney, o preço é alto: 11,5 milhões de dólares. Em reais, a bagatela assusta ainda mais: 64 milhões de reais.

A parte externa da casa ainda conta com um amplo pátio, piscina e banheira de hidromassagem grande. Confira mais algumas fotos da propriedade: